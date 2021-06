3 star star star star star

Bienvenue dans la démocratie à la liégeoise. Un documentaire en mode Strip-tease réalisé par David Leloup.

"Moi, je fais le Paris-Dakar à vélo et l'administration y participe avec une voiture de compétition. Je ne peux pas gagner. Ce n'est pas un sentiment de défaite mais celui qu'il ne sert à rien de combattre." Roger Boeckx est conseiller communal de l'opposition (groupe Ensemble) à Saint-Nicolas, où le Parti socialiste règne en maître. Depuis plus d'un siècle, dans la ville de naissance de Sandra Kim et de Roberto Bisconti, le PS dispose de la majorité absolue. Autant dire que quand le chef de groupe vote sur un point, la messe est dite. Bienvenue dans la démocratie à la liégeoise. Le documentaire de David Leloup, journaliste d'investigation qui collabore notamment avec Le Vif/L'Express, suit Boeckx et son comparse Filippo Zito depuis un conseil communal de 2016 jusqu'aux élections d'octobre 2018. Un docu en mode Strip-tease qui les met face à leurs contradictions mais épingle surtout les abus et le manque de transparence des élus socialistes dans un de leurs bastions.