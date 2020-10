3 star star star star star

Aidé par un casting d'une formidable sobriété, la série Safe Harbour est un thriller social d'une rare cohérence.

À bord d'un yacht luxueux les emmenant de Brisbane en Indonésie, un groupe d'amis se retrouve face à une embarcation de migrants, surchargée et en rade. Décidés à leur venir en aide, ils déclenchent un enchaînement d'événements qui va secouer tout le monde, sauveurs et sauvés, dans ses fondements. Dans une boucle elliptique rythmée de flash-back et de révélations sur un drame advenu durant le remorquage, Safe Harbour aborde les questions de politiques migratoires, de stéréotypes, de traumas individuels et collectifs insubmersibles. La réalisation, oscillant entre calme ultramarin et tourments intérieurs, cherche sa boussole morale dans un monde coincé dans sa zone de gris, où la misère n'est pas toujours celle qu'on croit. Aidé par un casting d'une formidable sobriété, Safe Harbour est un thriller social d'une rare cohérence, tressant des liens de causes à effets dans une matière complexe, explorant les questions éthiques et la manière dont le tragique impacte les relations humaines pour le meilleur et pour le pire.