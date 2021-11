3 star star star star star

Sous l'effet du réchauffement climatique, l'immense glacier souterrain qu'est le permafrost dégèle et libère de puissants gaz à effet de serre. Du méthane, du dioxyde de carbone, du mercure et des virus potentiellement mortels.

Si le climat se réchauffe de 3 degrés seulement, tout notre permafrost fondra. Les Zimov espèrent ralentir le phénomène en travaillant sur le retour des grands herbivores en Sibérie. Leur idée: remettre la nature dans le même état qu'elle l'était quand le glacier s'est formé. Se servir de la neige comme isolant et des animaux comme ouvriers. Un projet compliqué et de longue haleine mené dans des conditions extrêmes... Sergueï, géophysicien, vit depuis des décennies avec sa famille dans une vieille station météo anciennement soviétique. Avec l'aide de son fils, Nikita, et des moyens dérisoires, il mène une expérience destinée à sauver le monde. Il importe des animaux (bisons, chevaux, rennes, yacks en attendant des mammouths) et les aide à survivre sans transformer les lieux en ferme arctique... "Nous ne combattons pas le réchauffement climatique. Nous luttons pour que le scénario ne soit pas mortel", revendiquent les deux hommes dans ce documentaire aussi sérieux qu'invraisemblable. Les théories des Zimov sont reprises par des chercheurs d'Oxford ou encore d'Harvard.