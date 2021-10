3 star star star star star

Sans doute plus encore que ses seize années à la tête de l'Allemagne réunifiée, le parcours politique d'Angela Merkel, la première femme chancelière de l'Histoire, est celui d'une personnalité qui va où on ne l'attend pas.

La journaliste Marion Van Renterghem la suit depuis de nombreuses années, lui a consacré force articles et livres. Elle dresse ici, à partir d'une connaissance approfondie du sujet, alimenté par des interviews de personnalités politiques de part et d'autre du Rhin, un portrait en icône pop de cette physicienne entrée en politique après la chute du mur de Berlin en 1989. Du coup jamais trop loin de l'hagiographie, le documentaire permet néanmoins de comprendre les choix souvent surprenants d'une personnalité plutôt ancrée dans la droite conservatrice: abandon en rase campagne d'Helmut Kohl, ouverture des frontières aux réfugiés en 2015, fin du nucléaire acté à partir de 2011... Et un sacré opportunisme politique masqué derrière son visage apaisant et ses doigts constamment disposés en losange.