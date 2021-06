4 star star star star star

L'an dernier, alors qu'il est à Rome occupé à la mise en scène d'un opéra, l'artiste dissident chinois Ai Weiwei décide de solliciter son réseau de soutien et d'activistes resté en Chine et de consacrer un documentaire (Coronation) au confinement de Wuhan. Considéré comme un ennemi public dans son pays et exilé en Europe depuis 2015, Ai Weiwei offre un regard glaçant sur le quotidien d'une ville en lock-down entièrement contrôlée par l'État. Une ville où les autorités décident de ce qui est vrai ou pas, marquée à l'indélébile par la froideur d'un système qui déshumanise. Que peut l'art face aux grandes tragédies contemporaines? Que peut-il pour s'opposer aux puissants? Est-il vraiment un contre-pouvoir? Voilà quelques-unes des questions posées par la passionnante série documentaire de Nicolas Graef et Jörg Jung. Art? Militantisme? Vandalisme? Contestation et illégalité. Le tandem fait le tour du monde, le poing levé, à la rencontre d'artistes revendicateurs prêts à renverser des dictatures et à sauver des forêts.