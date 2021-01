3 star star star star star

Si l'on doit juger les artistes au nombre de leurs surnoms, Prince est assurément l'un des plus grands. Chanteur, auteur, compositeur et interprète, mais aussi génial multi-instrumentiste (il maîtrisait une vingtaine d'instruments), Prince Rogers Nelson ne s'est pas distingué qu'au petit jeu des sobriquets. Il a dominé avec tout son sens du groove et un certain Michael Jackson le monde de la pop. "Pour ma mère, il était le diable en personne. Sa manière de s'habiller et les paroles de ses chansons. Je n'avais pas le droit de l'écouter à la maison", commente l'un de ses musicos dans le docu d'Oliver Schwabe. Prince, c'était le spirituel et le sexuel. Le mystique et la provoc. Un mec intelligent et déjanté qui s'est sans cesse réinventé tant au niveau vestimentaire que musical. Ses proches racontent un artiste plein de contradictions et toujours en mouvement.