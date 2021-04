[à la télé ce soir] Pouvons-nous refroidir la planète?

Julien Broquet Journaliste musique et télé

L'homme aujourd'hui n'est plus un simple habitant de la planète: il est devenu le gestionnaire de l'endroit où il vit. Et on ne peut pas dire qu'il assure sa tâche en bon père de famille.

© JENNIFER SCHNEIDER

Chaque année, l'activité humaine génère 37 milliards de tonnes de CO2 qui s'ajoutent aux 1000 milliards libérés dans l'atmosphère depuis les débuts de la révolution industrielle. Comment arrêter le réchauffement climatique? Comment régler à la baiss... Chaque année, l'activité humaine génère 37 milliards de tonnes de CO2 qui s'ajoutent aux 1000 milliards libérés dans l'atmosphère depuis les débuts de la révolution industrielle. Comment arrêter le réchauffement climatique? Comment régler à la baisse le thermostat planétaire? Des innovations technologiques récentes offrent des possibilités, mais sommes-nous prêts à aller assez loin? Ce documentaire de Ben Kalina et Jen Schneider fait un petit tour de la question et évoque quelques solutions. Entre ceux qui capturent le CO2 pour en faire du carburant ou le recycler comme un matériau de construction, les scientifiques qui veulent asperger les nuages de particules de sel pour intercepter la lumière du soleil et les écologistes qui prônent le reboisement massif, ce ne sont pas les alternatives qui manquent même si beaucoup restent embryonnaires. Un docu intéressant qui se glisse dans une programmation spéciale d'une semaine sur l'état de la planète à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. On épinglera entre autres Les Métamorphoses du continent blanc (samedi 20h50) et à partir de mardi (18h15) la série documentaire Nature, le retour du sauvage.

