Julien Broquet Journaliste musique et télé

Éclairé par des journalistes, physiciens et historiens, Une histoire de pouvoir raconte la ruée vers les plus grands champs pétrolifères de la planète au prix desquels on oublie vite ses principes moraux et son idéologie et dévoile des histoires dignes d'un roman d'espionnage.

Les fluctuations de son prix tiennent le monde en haleine depuis 1859 lorsque l'entrepreneur Edwin Drake en a découvert le premier gisement américain -ou presque- en Pennsylvanie. "On dit que l'argent n'a pas d'odeur mais le pétrole est là pour le démentir", comme le remarquait Pierre Mac Orl... Les fluctuations de son prix tiennent le monde en haleine depuis 1859 lorsque l'entrepreneur Edwin Drake en a découvert le premier gisement américain -ou presque- en Pennsylvanie. "On dit que l'argent n'a pas d'odeur mais le pétrole est là pour le démentir", comme le remarquait Pierre Mac Orlan. Très vite, l'or noir va remplacer l'huile de baleine, son coût onéreux et son odeur épouvantable dans nos lampes et faire exploser la productivité de nos usines. Cinquante litres d'essence génèrent autant d'énergie que mille ouvriers au cours d'une longue journée de travail. Le documentaire d'Andreas Sawall retrace en deux épisodes l'Histoire mouvementée du pétrole. Le pourquoi du baril, les enjeux en Arabie saoudite et comment il change les villes, puis aussi son omniprésence dans l'industrie électronique, pharmaceutique ou encore cosmétique. Éclairé par des journalistes, physiciens et historiens, Une histoire de pouvoir raconte la ruée vers les plus grands champs pétrolifères de la planète au prix desquels on oublie vite ses principes moraux et son idéologie (gaz à effet de quoi?) et dévoile des histoires (celle de Max Rich) dignes d'un roman d'espionnage. Il tire le portrait d'une matière première qui a bousculé l'économie, nos modes de vie et la géopolitique mondiale avec en guise d'épilogue une question fondamentale: combien de temps nous faudra-t-il pour enfin pouvoir nous en passer?

