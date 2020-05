4 star star star star star

Paterson, dans le New Jersey, est une ville au passé poétique marquant. Plusieurs poètes de renom y ont autrefois vécu et travaillé. Le jeune écrivain du très beau film de Jim Jarmusch s'inscrit dans leur sillage. Il s'appelle... Paterson, et est interprété par l'excellent Adam Driver. Pour subsister, il exerce la profession de chauffeur de bus. Dans son temps libre, il rédige des vers dans un carnet secret qui ne le quitte pas. En couple avec Laura, il a un bouledogue, Marvin. Jarmusch filme ce petit monde, et la ville, avec une merveilleuse douceur et une tendre complicité. Il fait de Paterson une célébration minimaliste, drôle et attachante, du pouvoir de l'imaginaire dans un quotidien cadré, proche d'un esprit zen dont on sait qu'il fait partie depuis toujours des références du réalisateur de Stranger Than Paradise et Broken Flowers. Sur un sujet modeste, un grand film.