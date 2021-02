3 star star star star star

Un récit sensuel et amoureux qui évoque entre autres les bals, la prostitution légale et le premier film érotique de l'Histoire.

Paris serait une promesse jamais trahie de plaisir et de romance. Une ville sensuelle et sexuelle, capitale de l'amour pour le monde entier (ben oui, c'est quand même un docu français). Mais d'où vient la réputation charmante et sulfureuse de la Ville Lumière? C'est ce que la réalisatrice Mathilde Damoisel et l'historien Dominique Kalifa retracent à travers les siècles. Paris romantique, Paris érotique raconte Paname depuis le milieu du XIXe siècle et l'haussmanisation (métamorphose qui a fait entrer la ville dans la modernité) jusque dans les années 60. Le tout en éclairant des personnages-clés de leur époque: la muse de Jacques Offenbach Hortense Schneider, la sulfureuse Casque d'Or, l'artiste Kiki de Montparnasse, l'incarnation de la Garçonne (Mireille Havet) et la tenancière d'une des plus célèbres maisons closes parisiennes (Fabienne Jamet). Un récit sensuel et amoureux qui évoque entre autres les bals, la prostitution légale (6.000 prostituées furent encartées officiellement) et le premier film érotique de l'Histoire.