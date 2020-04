2 star star star star star

Lieu de liberté pour les minorités, havre de paix pour ceux qui ont fait fortune... Planté dans le désert de Sonora, au sud de la Californie, Palm Springs est une drôle de ville peuplée de spas, d'hôtels sophistiqués, de parcours de golf et de joyeux excentriques. Extravagants, souvent très riches et méchamment déjantés, ils perpétuent un monde fabriqué dès les années 50. Quand les stars qui voulaient vivre à l'abri des regards s'y échappaient parce que leurs contrats ne leur permettaient pas de s'éloigner à plus de deux heures de Los Angeles. À Palm Springs, la température peut monter jusqu'à 52 degrés. Des brumisateurs rafraîchissent l'air. Et 40% de la population est gay. Refuge des transgenres, mecque de la culture drag, Palm Springs est la première ville des États-Unis avec un conseil municipal 100% LGBT. Ce documentaire rencontre le flower power friqué, visite la maison la plus chère de la ville (8 millions de dollars) et suit des ados à Coachella, le festival le plus rentable du monde, machine à cash sponsorisée par Google et Amazon. Un docu M6 dans toute sa splendeur.