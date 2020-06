3 star star star star star

Malgré une forme parfois trop sensationnelle, et inhérente à son sujet, ce documentaire sur le phénomène des objets volants non-identifiés est riche d'enseignements et de surprises.

L'étendue des champs de réflexion ouverts sur la question et l'acceptation latente par les observateurs, scientifiques et militaires, d'une forme d'inexpliqué et d'invisible sont tout à fait étonnantes. Pas question ici de folklore ou de complots, mais plutôt de raconter la manière dont les experts s'emparent désormais de ce sujet. En 2019, la Navy américaine a confirmé les images d'engins réalisant des manoeuvres défiant les lois de la physique telles qu'elles s'imposent aux avions, fusées et navettes humaines. Mieux, c'est désormais un terrain d'études tout à fait sérieux aux USA, en Chine, en Russie et en France. Les concepts d'intelligence non humaine, de mondes parallèles, de voyages temporels et autres hypothèses stimulantes sortent du champ de la science-fiction pour être maniés avec rigueur, appuyés notamment par la physique quantique et une réflexion aux frontières de l'épistémologie.