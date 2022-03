C'est le film d'une femme produit par Netflix qui figure en tête des nominations pour la 94e cérémonie des Oscars, en phase avec son temps.

Sa réalisatrice, la Néo-Zélandaise Jane Campion, est d'ailleurs la première de l'Histoire à décrocher une deuxième nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Et ce 28 ans après La Leçon de piano. Avec ses douze chances de sacre, son western de cow-boy tourmenté The Power of the Dog a deux longueurs d'avance sur le Dune de Denis Villeneuve. Suivent Belfast de Kenneth Branagh et le remake de West Side Story signé Steven Spielberg avec sept possibilités de statuette. Après trois éditions sans animateur suite au scandale et aux accusations d'homophobie concernant Kevin Hart en 2018, c'est un trio de comédiennes (Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes) qui présentera un événement aux chiffres d'audience en chute libre. Côté belge, Un monde de Laura Wandel et le court métrage T'es morte Hélène de Michiel Blanchart n'ont finalement pas été retenus parmi les nommés.