3 star star star star star

En plus de ne pas reproduire à la lettre tous les clichés des séries policières à base de petites bourgades isolées frappées par de mystérieux meurtres et cachant de lourds secrets, cette série néo-zélandaise soigne particulièrement sa mise en scène.

Ariki Davis, un jeune inspecteur maori muté dans une ville reculée du pays, accessible par un pont étroit, y fait l'expérience de visions troublantes. Un atout pour élucider la mort d'...

Ariki Davis, un jeune inspecteur maori muté dans une ville reculée du pays, accessible par un pont étroit, y fait l'expérience de visions troublantes. Un atout pour élucider la mort d'un fermier du coin, dont le suicide apparent ne convainc pas du tout ses concitoyens, par ailleurs pas enchantés par la présence de ce policier de couleur? D'autant que son supérieur, Tremaine (Joel Tobeck, vu dans Sons of Anarchy) se montre particulièrement grognon et peu accueillant envers cette jeune recrue ambitieuse et ses dons ancestraux. Offrant d'abondantes et spectaculaires images d'une région montagneuse à couper le souffle, disséminant de savantes doses de mysticisme et de spiritualité, le tout appuyé par une mise en scène intelligente, One Lane Bridge pèche un peu par son scénario maigre et austère.