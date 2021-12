3 star star star star star

Considérée après comme la dernière légende vivante de l'âge d'or hollywoodien, elle est morte l'an dernier à Paris à l'âge de 104 ans.

Fille née à Tokyo d'une comédienne et d'un avocat britanniques bientôt séparés, Olivia de Havilland avait un caractère en acier trempé et fut l'une des rares actrices résistant aux diktats des...

Fille née à Tokyo d'une comédienne et d'un avocat britanniques bientôt séparés, Olivia de Havilland avait un caractère en acier trempé et fut l'une des rares actrices résistant aux diktats des studios. Le documentaire de Daphné Baiwir raconte une comédienne qui a refusé le rôle principal de Rebecca, le premier film américain de Hitchcock, au profit de sa soeur Joan Fontaine, qui a auditionné clandestinement pour Autant en emporte le vent, s'est évadée d'un plateau de tournage avec un cheval et dérobait des scripts au département maquillage pour trouver des rôles plus intéressants que ceux qu'on lui offrait. Il revient aussi forcément sur son incroyable bras de fer avec Jack L. Warner, qui enverra une lettre à tous les studios d'Hollywood en leur demandant de la boycotter. Portrait sobre et étayé par la principale intéressée de la première femme présidente du jury au festival de Cannes.