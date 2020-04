3 star star star star star

Sous ce titre improbable, que l'on devine choisi à l'arrache, se déploie un documentaire en promesse d'évasion et d'aventures en Nouvelle-Zélande, nouveau jardin d'Éden d'un monde en perdition. À regarder ses images somptueuses, passant de la beauté sauvage de la côte sud à la majesté des Alpes néo-zélandaises (oui, des Alpes) et remontant jusqu'aux volcans de l'île nord, on comprend les rumeurs persistantes rapportant comment les ultra-riches entendent s'y bunkeriser. Tout dans ce documentaire, constitue une promo haut de gamme pour l'expatriation au pays des kiwis. Un chapelet insulaire riche d'une variété de paysages et d'espèces absolument enviables. Le tout est très beau, contemplatif, passant de l'animalier au géologique avec fluidité. Un ton fleuve, interrompu par quelques silences, qui accompagnera tout autant le glissement vers le coucher qu'une soirée de télé scolaire avec les kids.