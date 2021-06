3 star star star star star

Le documentaire de Jeff Zimbalist retrace la reconstruction compliquée d'un club familial mais aussi, surtout, la vie après le drame.

Le 28 novembre 2016, l'équipe première du Chapecoense Football Club, de Chapecó, au Brésil, s'apprête à disputer la finale aller de la Copa Sudamericana contre les Colombiens de l'Atlético Nacional. Sur le trajet menant à Medellín, leur avion tombe à court de carburant et s'écrase dans les montagnes. Sur les 77 passagers à bord, seuls six ont survécu. Un commentateur radio, deux membres de l'équipage et trois joueurs parmi lesquels Jackson Follmann, qui a dû être amputé d'une jambe. Avec le vol 2933 de LaMia Airlines, c'est une équipe tout entière qui a disparu à deux mois du coup d'envoi de la saison. Show must go on... Le documentaire de Jeff Zimbalist retrace la reconstruction compliquée d'un club familial mais aussi, surtout, la vie après le drame. Les efforts des survivants, les attentes du public et les larmes de ceux qui ont perdu un mari, un frère, un père... Nossa Chape ("Notre équipe") montre que les come-backs improbables sont plus compliqués dans la vraie vie que dans les films.