3 star star star star star

Un docu pas passionnant et guère original, sous-exploitant son sujet, mais qui ouvre les yeux sur une déprimante réalité.

Plus de deux tiers des décorations de Noël vendues dans le monde sont fabriquées au même endroit. Dans la ville chinoise de Yiwu, célèbre pour son marché de gros. Yiwu c'est le plus gros marché de petites marchandises s...

Plus de deux tiers des décorations de Noël vendues dans le monde sont fabriquées au même endroit. Dans la ville chinoise de Yiwu, célèbre pour son marché de gros. Yiwu c'est le plus gros marché de petites marchandises sur Terre. Six cents usines turbinent dans ce village de Noël dont les travailleurs viennent des quatre coins du pays. Journées longues, conditions de travail délétères et vapeurs chimiques... Mladen Kovacevic filme la vie à l'étroit dans les foyers pour ouvriers et les petites mains qui font briller vos sapins. Des gens souvent mal logés, au salaire correct pour la région et au quotidien moribond, tiraillés entre traditions communistes et rêves de fortune. Si les prix bas du "Made in China" sont de moins en moins tenables pour les patrons, le business reste extrêmement lucratif. Un docu pas passionnant et guère original, sous-exploitant son sujet, mais qui ouvre les yeux sur une déprimante réalité. À 22h25, Joyeuses fêtes? Le revers de Noël mène l'enquête en Allemagne, en France et en Europe de l'Est.