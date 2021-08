4 star star star star star

Il est captivant, ce film de guerre campant aux confins du fantastique et habité par un formidable Jérémie Renier.

À la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran, un petit poste dans la montagne est tenu par des soldats français de la Force internationale. Parfois, des talibans se montrent, des coups de feu sont tirés. Mais sinon une routine s'est établie, celle d'une longue attente et d'une vaine surveillance. Jusqu'au jour où des hommes commencent à disparaître mystérieusement, plongeant le capitaine Bonnassieu dans une perplexité inquiète... Il est captivant, ce film de guerre campant aux confins du fantastique et habité par un formidable Jérémie Renier. Entouré d'une distribution aussi jeune que talentueuse (entre autres Swann Arlaud, Kévin Azaïs et Finnegan Oldfield), l'acteur belge trouve un de ses meilleurs rôles devant la caméra du très talentueux Clément Cogitore. Artiste tout-terrain, ce dernier n'est pas qu'un cinéaste à suivre. Il signe des installations vidéo pour des musées et des galeries, et ses premiers pas à l'opéra, pour une ébouriffante mise en scène des Indes galantes de Rameau, firent sensation voici deux ans à Bastille.