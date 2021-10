3 star star star star star

Yves Jeuland retrace la vie, l'oeuvre, les engagements d'Yves Montand.

C'est l'histoire d'un chanteur qui joue et d'un acteur qui chante, d'un Français fasciné par l'Amérique et Gary Cooper qui s'est mis à danser et à donner de la voix pour imiter Fred Astaire. Né Ivo Livi, petit immigré italien débarqué à Marseille avec sa famille à deux ans et demi (à onze, il travaillait déjà à l'usine), il a grandi dans la misère et rêvait de lumière. Yves Montand est monté sur scène pour se payer des cigarettes avant de marquer de son empreinte l'Histoire de la chanson et du cinéma. Cent ans après sa naissance, 30 ans après sa mort, Yves Jeuland, qu'il a fait rire et pleurer, raconte "le plus beau cadeau que la France ait envoyé aux États-Unis depuis la statue de la Liberté". Il retrace sa vie, son oeuvre, ses engagements. Ses relations avec Piaf, son histoire d'amour avec Signoret et leurs rapports avec le Parti communiste. Extraits de films, images d'archives. Du Salaire de la peur à Compartiment tueur, de L'Aveu au Milliardaire (dans lequel il remplace Cary Grant et emballe Marilyn), portrait fouillé et personnel d'une légende.