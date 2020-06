3 star star star star star

On estime à 1 milliard 200 millions le nombre de foyers dans le monde où l'on suit ses combats. Cette discipline particulièrement violente vient d'être légalement autorisée en France. Coups de poing, de pied, de coude, de genou, possibilité de frapper l'adversaires à terre... En Russie, les arts martiaux mixtes (plus connus sous le nom de MMA ou de Free Fight) vendent des stars, du rêve et sont déjà devenus un véritable phénomène de société. Des gosses, seuls espoirs pour leur famille de s'extirper de la pauvreté, y sont entraînés du matin au soir dans les montagnes du Caucase. Le documentaire d'Ibar Aibar suit Hadjimourat, graine de champion qui n'a pas encore quatorze ans, visite une école qui doit lutter contre Daech et l'extrémisme religieux, et essaie de se faufiler dans un club soupçonné d'être la base arrière des forces spéciales tchétchènes avec un président accusé d'assassinats, de mauvais traitements et de persécution des homosexuels. Zoom sur un sport extrême, tremplin pour les politiques et bénédiction pour les businessmen.