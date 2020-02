3 star star star star star

"Si vous avez été harcelée ou agressée sexuellement, écrivez Me Too en réponse à ce tweet." Lorsqu'Alyssa Milano, l'ancienne héroïne de Madame est servie elle-même abusée devant les caméras lors d'un tournage, poste ce message en 2017, elle ne s'imagine pas la lame de fond qu'elle est en train de déclencher. Bien plus qu'une révolte contre le droit de cuissage à Hollywood et que les secousses de l'affaire Weinstein, le mouvement a éveillé les consciences aux quatre coins de la planète. En France notamment, où le cri de ralliement a fait des petits. Le docu d'Anne Richard voulait aller chercher les visages et les voix derrière les millions de messages anonymes. Raconter ces histoires personnelles (de la main baladeuse au viol) qui traumatisent et ruinent des vies. Il s'arrête aussi sur le cas de Sandra Muller à l'origine de Balance ton porc et condamnée à payer des dommages et intérêts à Éric Brion, l'homme qu'elle avait nommément accusé de harcèlement sexuel sur Twitter. Un docu anecdotique et pertinent, énervant et intéressant en fonction de ses intervenants.