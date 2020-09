4 star star star star star

Géant du burger qui tache et de la malbouffe, McDonald's a de tout temps soigné son image. Planquant sa restauration rapide et grasse derrière le sourire d'un clown devenu l'une des trois icônes publicitaires les plus connues au monde avec le Géant Vert et le Cowboy Marlboro.

En 1987, une boîte de marketing, celle qui a inventé le Happy Meal pour faire saliver les enfants, cherche à toucher les adultes et décide de miser sur les jeux de hasard. Son idée de génie? Un concours inspiré par ce bon vieux Monopoly. Le principe est simple. En tirant une petite languette de la taille d'une carte SIM disposée sur le gobelet de son soda et l'emballage de ses frites, le client peut gagner une boisson, un menu, une console mais aussi une voiture, un bateau et empocher jusqu'à un million de dollars. Rêve américain au goût de fast-food? Au début des années 2000, le FBI reçoit un appel anonyme: le Monopoly de McDonald's serait truqué. Pour preuve facilement vérifiable, l'informateur refile trois noms différents de lauréats appartenant à une seule et même famille. Frère, soeur, cousin, père, fille... Les autorités finiront par dévoiler qu'entre 1989 et 2001, quasiment aucun gagnant légitime n'a remporté les lots de valeurs. Flic infernal et rigolard au tempérament d'acteur, procureur fédéral adjoint prêt à toutes les stratégies ou encore directeur de sécurité chez McDo... Peuplée de personnages hauts en couleur tous plus américains les uns que les autres, la série documentaire en six épisodes de James Lee Hernandez et Brian David Lazarte retrace l'improbable enquête. Qui fabrique les gobelets, les cartons de frites et les vignettes à décoller? Qui est le mystérieux "Oncle Jerry" et quel lien entretient-il avec les veinards? Doug Matthews va monter une petite équipe et se faire passer pour le réalisateur de clips promotionnels mettant en lumière les gagnants du jeu. Mais l'opération d'infiltration Final Answer, un clin d'oeil à Qui veut gagner des millions? (autre jeu qui a été truqué et vient de faire l'objet d'une série télé), permettra-t-elle de comprendre la magouille? Rythmé, plein d'humour et très tarantinien (histoire, découpage, musique, protagonistes), McMillions, qui s'ouvre sur le Been Caught Stealing de Jane's Addiction, est après deux épisodes (c'est tout ce qu'on a pu en voir) assez irrésistible. Matt Damon et Ben Affleck travailleraient actuellement sur une adaptation au cinéma de cette histoire rocambolesque.