4 star star star star star

Poursuivant sa série d'adaptations de textes d'Edward Morgan Forster entamée l'année précédente avec Chambre avec vue, James Ivory signe un de ses meilleurs films.

Maurice raconte la trajectoire difficile d'un jeune homosexuel dans la très puritaine Angleterre de l'époque édouardienne (celle du règne d'Edward VII, au début du XXe siècle). Maurice Ha...

Maurice raconte la trajectoire difficile d'un jeune homosexuel dans la très puritaine Angleterre de l'époque édouardienne (celle du règne d'Edward VII, au début du XXe siècle). Maurice Hall est issu de la bourgeoisie. Il s'éprend d'un aristocrate de son âge, Clive Durham. Lequel oppose à ses ardeurs passionnelles le voeu d'en rester à une relation platonique. Tandis qu'un de leurs amis voit sa propre homosexualité le conduire à la condamnation et à la déchéance sociale, Maurice et Clive assumeront-ils ou combattront-ils leur nature à l'époque criminalisée? Remarquablement incarnés par James Wilby et Hugh Grant, les protagonistes répondent aux élans formels et psychologiques d'un Ivory souverain. Un cinéaste au sommet de son art, qui achèvera sa trilogie d'après Forster en 1992, avec le très beau Retour à Howards End.