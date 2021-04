Kate Winslet incarne une inspectrice de police pas tout à fait bien dans ses baskets qui enquête sur le meurtre d'une jeune femme et la disparition de deux autres, potentiellement liée.

Une inspectrice de police pas tout à fait bien dans ses baskets enquête sur le meurtre d'une jeune femme et la disparition de deux autres, potentiellement liée. Ce canevas épuisé par les séries depuis les berges de Twin Peaks jusqu'aux rivages noirs du polar scandinave passerait pour un lieu commun de plus s'il ne comptait dans ses rangs la formidable Kate Winslet et n'arborait un scénario signé Brad Ingelsby (Out of the Furnace), portant le sceau de HBO. La star de Titanic incarne cette policière claudiquante et renfrognée par le deuil, qui entrera forcément en résonnance avec l'affaire qu'elle prend en charge. Et dont les lignes de fracture collective lui rappelleront immanquablement les siennes. Les premières images laissent présager une fiction (diffusée aussi à 3h la nuit de dimanche à lundi) qui propose une relecture profonde d'un dispositif ultraclassique et dont le résultat, qui ne renie pas certains éléments de sitcoms ou de feuilletons, insolites pour le coup, pourrait s'avérer beaucoup plus signifiant qu'il n'y paraît.