Le tirage au sort de l'Europa League a réservé de solides adversaires et de magnifiques affiches aux deux clubs belges parvenus à passer les fêtes de fin d'année dans leur chaud costume europ...

Le tirage au sort de l'Europa League a réservé de solides adversaires et de magnifiques affiches aux deux clubs belges parvenus à passer les fêtes de fin d'année dans leur chaud costume européen. Tandis que La Gantoise accueille l'AS Rome (coup d'envoi à 19 heures), le FC Bruges se déplace ce jeudi à Old Trafford pour défier le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjær lors de matchs retours de ces seizièmes de finale. Un solide défi, certes, mais un coup qui reste jouable. Les hommes de Philippe Clement ont montré de belles choses et ont plutôt bien tenu le choc en Ligue des champions contre des clients de la trempe du Real Madrid et du PSG. Quant aux Red Devils, orphelins de Lukaku parti claquer des buts pour l'Inter, ils ne sont pas au mieux en Premier League cette saison. De quoi rêver d'exploit en espérant que la visite des Mancuniens au Jan Breydelstadion n'ait pas sonné le glas des ambitions flandriennes.