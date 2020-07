4 star star star star star

Ce film à l'animation originale et tendre est un hymne à la capacité de s'inventer une vie meilleure.

On l'appelle Courgette mais ce petit garçon n'a rien d'un légume. La disparition de sa maman l'oblige à intégrer un foyer pour enfants, où il fera la connaissance d'autres gamines et gamins au parcours compliqué ou tragique. Aux copains s'ajoutera Camille, dix ans, dont Courgette va tomber amoureux... César du meilleur film d'animation, retenu dans la sélection finale des Oscars, Ma vie de Courgette a collectionné les prix dans les festivals. Ce film à l'animation originale et tendre est un hymne à la capacité de s'inventer une vie meilleure, une bulle de bonheur, même quand la vie a tout fait pour vous abîmer. C'est Céline Sciamma, la réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu, qui signe le scénario adapté du beau roman de Gilles Paris. Le réalisateur Claude Barras le transpose en images tournées en stop motion avec une délicatesse rare. Le résultat est merveilleux. Et très émouvant, sans tomber dans la facilité sentimentale.