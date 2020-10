3 star star star star star

Si les programmes concernant les États-Unis et l'élection présidentielle ont envahi depuis quelques semaines nos écrans de télévision, que pensent et que désirent les vrais Américains?

Comment comprendre les USA en dehors de Trump et de ses tweets? Que sont-ils vraiment en 2020, l'année du coronavirus, des émeutes et des violences policières? Jan Tenhaven répond à ces questions en cinq volets racontant une dizaine de personnes et leurs histoires. Dans le premier, Ameena, une psychologue musulmane afro-américaine part en guerre contre les armes, la pauvreté et le désespoir. Dans son quartier de Chicago, elle a pris une balle à 20 ans et se présente au Congrès. Shubham, arrivé clandestinement d'Inde mais autorisé à travailler, rêve de bonheur et de prospérité. Isabel, une étudiante, fait campagne pour les Républicains et a créé un club conservateur sur le campus de Fort Collins au Colorado. Plongée dans une société américaine polarisée.