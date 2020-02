3 star star star star star

Il ne manque pas de sel, ce film où la satire le dispute à l'action! Nous y suivons, au lendemain de la guerre du Golfe (début des années 90) quelques militaires américains entre les mains desquels est tombé un document indiquant où se trouverait une partie de l'or volé au Koweit par Saddam Hussein. Pour eux, retrouver ce trésor tiendra plus de la mission personnelle que de l'élan patriotique... George Clooney, Mark Wahlberg et Ice Cube sont en tête de générique des Rois du désert, et ils s'en donnent à coeur joie. L'ironie omniprésente de leur aventure est cultivée avec efficacité par un David O. Russell qui réalisera ensuite l'intéressant Fighter avec le même Wahlberg. Le réalisateur a le sens de l'action mais encore plus de la farce, laquelle dynamite certaines certitudes arrogantes de la politique extérieure américaine, ici joliment mises en boîte.