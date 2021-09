3 star star star star star

Le documentaire de Francis Gillery, coécrit avec le président de la commission d'enquête parlementaire Georges Fenech, retrace cette soirée tragique et les dysfonctionnements qui l'ont marquée.

Nuit noire et sanglante. Le 13 novembre 2015, Paris est plongé dans le chaos par des fusillades et des assauts suicides. Une première attaque a lieu au Stade de France pendant que se joue le match amical de foot France-Allemagne. D'autres survien...

Nuit noire et sanglante. Le 13 novembre 2015, Paris est plongé dans le chaos par des fusillades et des assauts suicides. Une première attaque a lieu au Stade de France pendant que se joue le match amical de foot France-Allemagne. D'autres surviennent dans diverses rues des 10e et 11e arrondissements. Et enfin, la plus meurtrière s'abat sur le Bataclan durant un concert des Eagles of Death Metal. Le documentaire de Francis Gillery, coécrit avec le président de la commission d'enquête parlementaire Georges Fenech, retrace cette soirée tragique et les dysfonctionnements qui l'ont marquée. Les failles dans les services de renseignement. Les guerres de chapelle, de carrière, de prestige, de budget... Ancien commandant du GIGN, juge antiterroriste, avocate de victimes ou encore ancien patron du RAID (on croise aussi Valls et Cazeneuve) expliquent pourquoi les militaires de sentinelle ne sont pas intervenus immédiatement et comment un steward a empêché le massacre au Stade de France. Ils épinglent aussi le fait que le Bataclan avait fait l'objet de menaces et que, dès août 2015, des infos sur un attentat visant une salle de rock circulaient. Accablant.