3 star star star star star

Issus du monde de la communication, trois compères décident de se lancer dans une carrière d'humoristes et s'apprêtent à conquérir les scènes du Québec. Mais dans la Belle Province, leur langue acadienne, minoritaire, est une curiosité. Leurs premiers gags ne font pas toujours mouche.

Sur ce comique de situation, Les Newbies, basée en partie sur l'expérience réelle de ses trois acteurs principaux, trace son chemin de petite série comique sympathique, s...

Sur ce comique de situation, Les Newbies, basée en partie sur l'expérience réelle de ses trois acteurs principaux, trace son chemin de petite série comique sympathique, sans prétention, qui flirte parfois avec la caricature et ne s'embarrasse pas toujours de rigueur dans la gestion de ses rythmes. Le trio de personnages, un peu rapidement dessiné au gros feutre dans le premier épisode, gagne en finesse à mesure que le grotesque se déplace sur Québec, considérée comme la Mecque de l'humour mais qui, in fine, livre son lot de désillusions et de ridicule. Une petite leçon d'humilité livrée en toute décontraction rigolarde, même si certaines subtilités langagières nous échappent inévitablement.