Cette année, après deux ans sans Magritte, Une vie démente de Raphaël Balboni et Ann Sirot a affolé les compteurs avec pas moins de douze nominations. L'histoire d'un couple qui aimerait avoir un enfant mais dont les plans sont chamboulés par une mère qui se met à perdre la boule. L'autre grand vainqueur des présélections, c'est Un monde de Laura Wandel, une plongée immersive dans le quotidien de l'enfance repris dans la section Un Certain Regard au dernier Festival de Cannes où elle a remporté le prix de la presse internationale. Adaptée aux mesures sanitaires en vigueur, la grande fête du cinéma belge francophone produite et réalisée par la RTBF se déroulera au Square et a été mise en scène par la directrice du Théâtre de la Toison d'or Nathalie Uffner (avec l'aide de Sébastien Ministru et de Myriam Leroy). Ce ne sera pas un maître unique de cérémonie mais cinq comédiens et stand-uppers dont Laurence Bibot et Ingrid Heiderscheidt qui animeront cette onzième édition.