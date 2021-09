3 star star star star star

C'est l'histoire des Liaisons dangereuses, un ouvrage qui scandalise et fascine depuis plus de 200 ans.

"Le vice monstrueux s'y fait voir dans toute sa difformité." " Malheur aux mères de famille qui par leur coupable négligence laisseront tomber ce roman dans les mains de leurs filles." C'est l'histoire d'un ouvrage qui scandalise et fascine depuis plus de 200 ans. Un livre au parfum de soufre que même Marie-Antoinette aurait lu en cachette et qui doit bonne part de sa popularité aux nombreuses adaptations cinématographiques dont il a fait l'objet. Que ce soit par Roger Vadim, Stephen Frears, Milos Forman ou le Coréen Lee Jae-yong. Paru au printemps 1782 et signé semi-anonymement, Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos est l'oeuvre épistolaire d'un militaire de carrière, la correspondance d'un duo machiavélique d'aristocrates qui a traversé le temps. Le documentaire de Priscilla Pizzato raconte le manuel libertin et la satire sociale, des lettres dangereuses pour l'Église et un livre qui brûle comme de la glace pour Baudelaire... Ce cours de littérature en images lance la troisième saison de la collection Les Romans du scandale.