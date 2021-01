4 star star star star star

Emmené par Kevin Costner, Sean Connery et Robert De Niro, la distribution fascine autant que la mise en scène flamboyante et la musique mémorable d'Ennio Morricone.

Au début des années 30, le crime prospère à Chicago, sur fond de prohibition et de crise économique. Le trafic d'alcool, très lucratif, y est contrôlé par un certain Al Capone, inatteignable malgré ses méfaits tant la corruption règne, dans le monde politique comme dans la police. C'est dans ce contexte qu'un agent du trésor américain nommé Eliot Ness fut envoyé sur place par le président des États-Unis, avec pour mission de former un petit groupe d'agents intègres et de s'en prendre à l'empire de Capone. L'histoire vraie de ceux qu'on allait appeler les Incorruptibles inspire (très librement) Brian De Palma et son brillant scénariste David Mamet pour un film extraordinairement prenant, percutant. Emmené par un Kevin Costner au sommet de son charisme, un Sean Connery magistral et un Robert De Niro hallucinant dans le rôle de Capone, la distribution fascine autant que la mise en scène flamboyante et la musique mémorable d'Ennio Morricone.