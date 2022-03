3 star star star star star

Durant quinze ans, les médias ont acclamé les deux femmes comme les plus grandes chanteuses de leur temps (une époque où l'opéra était un art de premier plan). Ils n'ont cependant cessé de mettre en scène leur rivalité, parlant de "l'ange" et de "la tigresse" ou pire du "démon"...

Pourtant, si Renata Tebaldi est surtout connue des amateurs d'art lyrique, Maria Callas reste sans nul doute la plus célèbre de l'Histoire. Le documentaire d'Andreas Morell retrace en parallèle leurs vies, leurs parcours et leurs amours. Style classique, bel canto et discrétion pour l'une. Passion et scandale pour l'autre, symbole de l'expressivité de la douleur et du drame. Suppléés par des photos et autres images d'archives, des amis et des experts lèvent le voile sur ces deux femmes d'exception. Leur amitié naissante, leur brouille à Rio de Janeiro et leur réconciliation. Ils racontent aussi comment, du jour au lendemain, la Callas est devenue la femme la plus détestée d'Italie. Blur versus Oasis au temps des divas...