Pendant trois ans, le réalisateur liégeois Damien de Pierpont a suivi six enfants mais aussi leurs parents dans l'école des jeunes du club de foot amateur.

Ils veulent devenir footballeurs professionnels et rêvent tous de porter un jour le maillot des Diables rouges. Ils ont douze ans et défendent les couleurs de Waremme, club de ballon rond hesbignon reconnu pour la qualité de sa formation. Oubliez Les Héros du gazon et les friktich... Pendant trois ans, le réalisateur liégeois Damien de Pierpont (L'Or bleu, Le Départ) a suivi six enfants mais aussi leurs parents dans l'école des jeunes du club de foot amateur. Il y a Adrien, Sasha, Thibault... Des envies, des ambitions. Des caractères déjà aussi. Les Enfants du stade suit le parcours sportif et l'entrée dans l'adolescence de ces gamins pleins d'espoir. Des relations tantôt tendres, tantôt tendues. Des rires, des pleurs. Des rêves de gosse ramenés les crampons sur terre. Difficile de juger sur base d'un seul épisode mais cette immersion rappellera à beaucoup de plus ou moins vieux souvenirs de vestiaires.