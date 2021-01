3 star star star star star

Après avoir remplacé les hommes dans les usines pendant la guerre, conquis (dans pas mal de pays) le droit de vote et vaincu la grippe espagnole, les femmes se sont donné dans les années 1920 le droit de vivre.

Nouvelles cartes à jouer, nouvelles aspirations... Elles ont désormais un métier et un revenu. Elles sortent, dépensent, fument, conduisent. Le documentaire en deux volets d'André et Luise Meier retrace l'élan d'émancipation féministe qui a bousculé il y a un siècle le monde occidental. Il raconte celles qu'on appelle les garçonnes, les flappers ou encore les modernas.... Dans sa première partie diffusée ce dimanche, Les Années 20 ou la décennie des femmes s'intéresse au quotidien et aux excès, à Berlin, Paris, New York, Moscou. Historiennes de l'art, de la mode et du cinéma ou encore anthropologue des cultures retracent le parcours de Coco Chanel et Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse, la It Girl originale Clara Bow et la modèle devenue photographe Lee Miller... Avec elles, en filigrane, c'est l'Histoire politique, sociale et sexuelle des années 20 -celle de l'avortement aussi- qui se dessinent. Plus intéressant que le volet L'art et la carrière diffusé une semaine plus tard (le dimanche 07/02 à 16h35), ce docu résonne avec son époque. Car comme le concluent les Meier: " L'enjeu (aujourd'hui) est toujours le même. L'égalité des chances, la liberté sexuelle et la lutte contre la domination du regard masculin dans la société comme dans la sphère artistique."