2019 a été l'année la plus meurtrière en Afghanistan. 440 000 Afghans ont dû quitter leurs foyers pendant ces douze mois. Ils se sont réfugiés autour de grandes villes comme Kaboul et se débattent souvent contre la misère dans des camps.

Le bilan est lourd. Cette guerre lancée en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 est la plus longue que les États-Unis aient menée. Devant l'impossible victoire militaire, Trump a conclu un accord avec les talibans au Qatar le 29 février dernier. Les USA se désengagent et semblent abandonner le pays aux mains des extrémistes religieux, allant jusqu'à zapper dans leurs négociations la question des droits humains. Alexandra Jousset rencontre des talibans qui essaient de soigner leur image de marque pour revenir au pouvoir, des combattants plus inquiétants mais aussi des habitants qui veulent la paix et la sécurité dans un pays où les alliés d'hier sont devenus les opposants d'aujourd'hui. Elle met le doigt sur la responsabilité et l'hypocrisie des USA et questionne l'avenir des filles dans cette région. Depuis 2001, le front afghan a coûté plus de 2 000 milliards de dollars aux contribuables américains et deux millions d'enfants afghans souffrent de la faim...