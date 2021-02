4 star star star star star

Martin Scorsese réussit à merveille son adaptation du grand roman d'Edith Wharton.

Paru en 1920 et couronné l'année suivante du très prestigieux prix Pulitzer (le premier attribué à une femme), The Age of Innocence situe son intrigue dans la haute bourgeoisie new-yorkaise de la seconde moitié du XIXe siècle. L'arrivée d'une comtesse à la réputation quelque peu scandaleuse a un impact direct sur le mariage imminent d'un couple jeune et brillant de la haute société locale. Dans le film, le personnage de femme fatale est remarquablement campé par Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis et Winona Ryder interprétant avec autant de talent les fiancés que trouble sa présence. Une distribution de belle tenue, que Scorsese fait évoluer dans une reconstitution d'époque aussi soignée que signifiante. Par-delà l'histoire, les secrets, les scandales, c'est une étude subtile des moeurs d'une certaine classe que propose un film admirablement mis en scène par un cinéaste au style maîtrisé.