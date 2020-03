4 star star star star star

Son métier de tueur, Jeff Costello l'exerce avec une froide efficacité, une précision chirurgicale. Chargé d'exécuter le propriétaire d'un night-club, il remplit sa tâche mais est repéré par la pianiste du club. Protégé par l'alibi que lui fournit sa maîtresse, il est surpris de voir la pianiste feindre de ne pas le reconnaître. Une attitude dont, libéré mais toujours fortement soupçonné par la police, il va chercher à comprendre les raisons... Alain Delon est formidable dans Le Samouraï, un polar noir ciselé avec une maîtrise admirable par ce très grand cinéaste qu'est Jean-Pierre Melville. L'acteur et le réalisateur allaient aussi tourner ensemble deux autres superbes films de genre: Le Cercle rouge en 1970 et Un flic en 1972. Melville étant cité comme influence majeure par Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, Takeshi Kitano et surtout Michael Mann, son héritier le plus manifeste.