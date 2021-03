4 star star star star star

Publié le 5 avril 1971 par le Nouvel Observateur, il a fait l'effet d'une bombe dans la France pompidolienne.

Sur une pleine page, 343 femmes réunies sous l'impulsion de la journaliste Nicole Muchnik, avec l'appui du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) et le soutien de Simone de Beauvoir, déclarent dans le "Manifeste des 343" avoir avorté illégalement. À côté de Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Ariane Mnouchkine, Gisèle Halimi, des femmes ordinaires ont bravé l'interdiction de l'avortement et de sa "propagande", fixée par la loi de 1920, ainsi que le jugement de toute la société. Valérie Jourdan et Adeline Laffite reconstituent l'élaboration du manifeste, son contexte, sa préparation, ses obstacles, ses conséquences et la lutte pour l'émancipation des femmes dans lequel il s'inscrit. Xavière Gauthier, Claudine Monteil, Liliane Kandel et Anne Zelensky du MLF racontent avec moult anecdotes ce coup de pied magistral dans la porte du patriarcat. Agrémenté d'extraits de films ( La Belle Saison de Catherine Corsini), de reconstitutions et d'archives, le documentaire, palpitant, grisant, soulève l'importance de ce moment et montre qu'il n'est en rien un aboutissement, plutôt le déclenchement d'un combat protéiforme pour l'éveil des consciences et dont les féministes contemporaines ne sont rien d'autre que les dignes continuatrices.