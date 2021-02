3 star star star star star

Les conditions d'apparition de la vie sur Terre demeurent un objet d'étude fascinant, une matière spéculative aux formulations complexes. Voici, exposé en deux épisodes, un état des connaissances interdisciplinaire, aux frontières de la physique, l'astrophysique, la géochimie et la biochimie, réunies sous le terme d'exobiologie.

D'un côté, les trous noirs et, de l'autre, les météorites peuvent nous apprendre beaucoup sur la manière dont la vie a trouvé son chemin à travers les accidents du cosmos, pour parvenir à se fixer et se maintenir sur notre planète. A priori aride et abstrait pour le grand public, le sujet bénéficie ici d'un très bon travail de vulgarisation. Les spécialistes des quatre coins du monde déploient des trésors d'images et de simplification intelligente pour expliquer comment les trous noirs donnent naissance aux galaxies et distribuent les éléments biochimiques à travers l'univers, ou comment les météorites favorisent les échanges interplanétaires de matières qui, une fois combinées, répandent la biodiversité. Pointu et pédagogique à la fois, le documentaire se pare d'animations sobres et réussies pour illustrer ces mouvements dantesques. Un bémol: les plans qui filment les scientifiques dans leur quotidien apportent -sinon un rappel que la vie ici-bas est triviale- peu d'épice à ce diptyque pourtant nourrissant.