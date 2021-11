3 star star star star star

Révolution techno-monétaire incontournable de ces dernières années, les cryptomonnaies, spécifiquement le Bitcoin, sont décrites et expliquées ici à la faveur d'un récit accessible, concret, qui pose des questions de première importance.

Même s'il ne peut s'empêcher de livrer les traditionnelles imageries, faites d'animations figurant un monde désincarné enrobé de musiques légèrement anxiogènes, qu'impose visiblement toujours un tel sujet. Blockchain, peer-to-peer, minage, cryptographie: les technologies qui sous-tendent ce système monétaire décentralisé et chiffré, pensées pour se substituer à la confiance et à l'autorité des États et des banques, sont expliquées avec soin par une variété d'experts de premier plan, qui décrivent un nouveau paradigme. Les questions de sécurité, de vie privée, de monopoles monétaires et de fin programmée du cash sont abordées non sans avertir sur les dangers encourus si cette technologie tombait entre de mauvaises mains, exhortant de facto le public à en saisir l'esprit, le fonctionnement et les applications.