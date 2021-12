4 star star star star star

Pour leur première apparition en tant que groupe au cinéma, les génies comiques de Monty Python offraient en 1971 une compilation de leurs meilleurs sketches télévisés.

Une anthologie vite fait bien fait, sans l'ambition qui marquera plus tard Monty Python: Sacré Graal, La Vie de Brian et Le Sens de la vie. Mais une partie de plaisir total, une rafale d'humour satirique, une tranche de rire piquant et délirant, qui constitue toujours une introduction idéale à l'oeuvre des six complices (Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin et l'ami américain Terry Gilliam, dont les animations font -déjà- merveille). Les sketches retenus sont réarrangés, rejoués, sans rien perdre de leur formidable impact original. Les gags pleuvent, les situation nonsensiques et/ou dynamitant les travers de la société britannique se multiplient sous nos yeux ébahis. À voir et revoir sans jamais s'en lasser.