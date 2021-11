Un sommet du thriller et de l'oeuvre de son génial réalisateur Alfred Hitchcock.

Roger Thornhill est un publicitaire new-yorkais, habitué aux rendez-vous d'affaires à l'hôtel Plaza. De manière aussi soudaine qu'incompréhensible, il s'y fait enlever. Rapidement, il s'avère qu'une erreur a été commise: ses ravisseurs ...

Roger Thornhill est un publicitaire new-yorkais, habitué aux rendez-vous d'affaires à l'hôtel Plaza. De manière aussi soudaine qu'incompréhensible, il s'y fait enlever. Rapidement, il s'avère qu'une erreur a été commise: ses ravisseurs le prennent pour un certain George Kaplan et exigent de lui des renseignements qu'il ne peut leur donner. Bientôt, ils vont vouloir l'éliminer physiquement, mais Thornhill s'enfuira, loin d'imaginer les menaces, dangers et rebondissements dramatiques qui l'attendent encore... La Mort aux trousses marque un sommet du thriller et de l'oeuvre de son génial réalisateur Alfred Hitchcock. Ce classique mouvementé, scénarisé par Ernest Lehman et accompagné d'une musique formidable de Bernard Herrmann, offre un spectacle haletant, semé de fausses pistes et de vraies surprises, riche aussi en morceaux de bravoure jusqu'à son final fameux au mont Rushmore. Cary Grant y est parfait. Il se dit pourtant que, cherchant le sens de ce que le tournage lui imposait, il demanda plusieurs fois à Hitchcock s'il savait ce qu'il faisait...