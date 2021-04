4 star star star star star

Six Oscars, sept Golden Globes (un record): à la distribution des prix de Hollywood, La La Land a tenu la vedette.

Dans les salles aussi, il connut un succès fou, et la critique ne fut pas en reste, saluant la réussite du film de Damien Chazelle. Lequel situe à Los Angeles l'histoire de Mia ...

Dans les salles aussi, il connut un succès fou, et la critique ne fut pas en reste, saluant la réussite du film de Damien Chazelle. Lequel situe à Los Angeles l'histoire de Mia (Emma Stone), actrice travaillant comme serveuse, et Sebastian (Ryan Gosling), pianiste de jazz écumant les clubs. Leur histoire d'amour mouvementée sera inséparable de leur chemin d'artiste... Écrit avant Whiplash, le film qui révéla Chazelle, La La Land (référence au quartier de Hollywood) lie la grande tradition du "musical" à un contexte réaliste puissamment incarné par une mise en scène brillante et l'interprétation touchante de comédiens bien choisis. La musique de Justin Hurwitz fait plus qu'accompagner un spectacle "en chantant" mais aussi enchanté. Cela s'appelle la grâce.