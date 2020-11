3 star star star star star

Un docu astucieux, malgré son rythme et sa tonalité un peu hésitants.

Pour dévoiler la créativité stupéfiante avec laquelle l'industrie agroalimentaire masque aux consommateurs, à coups de technologie et de marketing, la vraie nature de ce qu'ils mangent, ce documentaire allie deux processus complémentaires. Le premier consiste à dresser le tableau général de tout ce dont la malbouffe est le nom: la course au profit, la malnutrition, l'exploitation, l'omniprésence du sucre, l'installation d'une société de l'alimentation à deux vitesses, où les plus précaires héritent du pire. En contrepoint, dans un laboratoire, des scientifiques s'adonnent à l'observation minutieuse de la création du cordon bleu, érigé en symbole de cette nourriture sous plastique et aux ingrédients occultes, parfait contre-exemple d'une alimentation saine et conviviale. Comment transformer une viande hachée en escalope de viande? Comment se lient la qualité de la viande et le prix? Quels problèmes soulèvent les additifs employés dans le fromage? Quel est l'impact de l'emballage sur la dangerosité de l'aliment? Alors que l'alimentation joue un rôle clé dans la prévention des maladies, ces questions se répercutent sur une toile de fond nourrie d'expertises, et pointent tant la nocivité que la redoutable faculté d'adaptation de l'industrie agroalimentaire. Un docu astucieux, malgré son rythme et sa tonalité un peu hésitants.