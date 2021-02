3 star star star star star

Une série qui peine à masquer sa tentative de copier le hit Netflix Sex Education, dans laquelle Charlie Dupont réussit pourtant une partition pleine de nuances et de drôlerie.

Le bien nommé prof de philo Benjamin Rousseau est un éternel adolescent, immature dans le privé mais efficace dans sa pédagogie. Tout juste nommé au lycée La Fontaine, il revient vivre chez sa mère à qui il a confié son fils dura...

Le bien nommé prof de philo Benjamin Rousseau est un éternel adolescent, immature dans le privé mais efficace dans sa pédagogie. Tout juste nommé au lycée La Fontaine, il revient vivre chez sa mère à qui il a confié son fils durant ses années d'absence. Lequel l'attend sur les bancs de la classe où il enseigne les grandes figures et thématiques de la philosophie, qu'il entend appliquer à la vie privée de ses élèves. Il séduit sa collègue Stéphanie, mais peine à s'engager. De leur côté, les ados traversent les tourments de leur âge. Homophobie, estime de soi, souffrance, déterminisme social... Les cours de philo forment une dialectique avec leurs expériences relationnelles et extra-scolaires dans une série qui peine à masquer sa tentative de copier certains éléments des dialogues et des intrigues du hit Netflix Sex Education. Dans cette matière narrative poreuse, floue, dopée aux ellipses et aux images séduisantes, Charlie Dupont réussit pourtant une partition pleine de nuances et de drôlerie.