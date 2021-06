4 star star star star star

Il pensait quitter sa compagne Solange, mais elle l'a pris de court et largué pour un autre homme... Vexé, Antoine confie sa mésaventure à un ami libraire et éditeur. Lequel l'encourage, puisqu'il est écrivain, à puiser dans cette expérience pour écrire un nouveau roman. Un roman sur un homme plaqué par une femme et qui entreprend de se venger en séduisant une femme au hasard puis en la quittant une fois qu'elle sera tombée amoureuse de lui. S'il vit réellement cette histoire, le livre sera publié... Sur un thème digne du cinéma d'Éric Rohmer, Christian Vincent signe un petit bonheur de film subtil et délicat, idéalement interprété par Fabrice Luchini et l'inconnue Judith Henry. À laquelle sera attribué le César du meilleur espoir féminin, le film remportant aussi ceux de la première oeuvre et du meilleur scénario original. Un bijou étrange et piégeux, à redécouvrir absolument!