3 star star star star star

Un docu aux vagues allures de film promotionnel mais bourré d'anecdotes qui vous permettront de briller en société la prochaine fois que vous descendrez dans le sud de la France pour les vacances.

Quelle est l'histoire de cette étroite bande côtière longeant la Méditerranée qui mène de Cassis à la frontière italienne? Ce royaume du luxe et de la décadence, des stars et des starlettes, gorgé de soleil et de glamour, qu...

Quelle est l'histoire de cette étroite bande côtière longeant la Méditerranée qui mène de Cassis à la frontière italienne? Ce royaume du luxe et de la décadence, des stars et des starlettes, gorgé de soleil et de glamour, qui fait rêver les quatre coins de la planète? Le 52 minutes d'Irina von Gagern raconte l'un des plus célèbres et prestigieux pans de littoral au monde. Cette Côte d'Azur qui doit son nom au poète et écrivain Stéphen Liégeard (avant 1887, on l'appelait "la Riviera française") et est devenue au milieu du XXe siècle le rendez-vous des beaux et des riches. Des hôtels prestigieux et des yachts de luxe. La Côte d'Azur, mythique et légendaire reflète un certain art de vivre, un parfum de scandale et de passion. Il raconte Coco Chanel et ses pyjamas de plage, le festival de Cannes, Grace Kelly et Monaco, Saint-Tropez et Brigitte Bardot. Un docu aux vagues allures de film promotionnel mais bourré d'anecdotes qui vous permettront de briller en société la prochaine fois que vous descendrez dans le sud de la France pour les vacances.